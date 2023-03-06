Жадан в США продал флаги с фронта с подписями бойцов, деньги пойдут на ВСУ

Об этом сообщает Укринформ.

Каждый флаг был подписан украинскими воинами, стоимость флагов составила 2100 долларов за каждый

Кроме того, были проданы две книги Жадана с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за 1100 и 1150 долларов, диск группы "Жадан и Собаки" и блоки почтовых марок "российский военный корабль…" с подписью поэта.

Отмечается, что Жадан находится в двухнедельном туре в США. Писатель отмечает, что все заработанные деньги пойдут в поддержку ВСУ.