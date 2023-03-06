Жадан в США продал флаги с фронта с подписями бойцов, деньги пойдут на ВСУ
В воскресенье, 5 марта, в Нью-Йорке прошел аукцион, на котором поэт Сергей Жадан продал боевые флаги добровольческого формирования «Хартия» с подписями бойцов и две свои книги с подписью Залужного
Об этом сообщает Укринформ.
Каждый флаг был подписан украинскими воинами, стоимость флагов составила 2100 долларов за каждый
Кроме того, были проданы две книги Жадана с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за 1100 и 1150 долларов, диск группы "Жадан и Собаки" и блоки почтовых марок "российский военный корабль…" с подписью поэта.
Отмечается, что Жадан находится в двухнедельном туре в США. Писатель отмечает, что все заработанные деньги пойдут в поддержку ВСУ.
- Писатель и общественный деятель Сергей Жадан вместе с главнокомандующим Валерием Залужным анонсировали розыгрыш книг, чтобы собрать средства на нужды украинского войска
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