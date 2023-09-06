Жадан представил в Ужгороде и Львове сборник стихов "Скрипниковка"
Писатель и музыкант Сергей Жадан презентовал во Львове и Ужгороде свой новый сборник поэзии "Скрипниковка" - в нее вошел 51 стих
Об этом сообщает "Укринформ".
Стихи, вошедшие в книгу, написаны как до, так и после полномасштабного вторжения.
Кроме презентации сборника также проходило собрание на ВСУ, среди лотов - книги и флаги с подписью главнокомандующего Валерия Залужного.
5 сентября прошла первая презентация книги в Ужгороде, в ходе которой удалось собрать 120 тысяч на нужды ВСУ.
6 сентября сборник был презентован во Львовской опере, где Жадан лично зачитал собственную поэзию перед аудиторией молодежи и защитников Украины.
"Сегодня во Львовской опере мы презентуем новые стихи, вошедшие в сборник "Скрипниковка", человека, который за год выпускает три книги. Он поет вместе с Жадан и собаки, ездит на Донбасс, волонтерит, я не знаю сколько Жаданов на свете живет, но спасибо каждому из них и Сергею, и Викторовичу, и Жадану", - прокомментировал ведущий Александр Сердюк.
Также, на презентации во Львове за 65 тысяч гривен была продана книга Жадана, которую подписал лично Валерий Залужный. В целом же на нужды Вооруженных сил было собрано 260 тысяч гривен.
- Во Львове Сергей Жадан вместе с Яриной Винницкой, Кристиной Соловой, Романом Чайкой, Евгением Турчиновым, Артемом Дмитриченковым и Михаилом Лундиным презентовали новый уникальный артбук "Птица: стихи, ставшие песнями" - книгу со спецэффектами и звучанием.
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