Жадан представил в Ужгороде и Львове сборник стихов "Скрипниковка"

Об этом сообщает "Укринформ".

Стихи, вошедшие в книгу, написаны как до, так и после полномасштабного вторжения.

Кроме презентации сборника также проходило собрание на ВСУ, среди лотов - книги и флаги с подписью главнокомандующего Валерия Залужного.

5 сентября прошла первая презентация книги в Ужгороде, в ходе которой удалось собрать 120 тысяч на нужды ВСУ.

6 сентября сборник был презентован во Львовской опере, где Жадан лично зачитал собственную поэзию перед аудиторией молодежи и защитников Украины.

"Сегодня во Львовской опере мы презентуем новые стихи, вошедшие в сборник "Скрипниковка", человека, который за год выпускает три книги. Он поет вместе с Жадан и собаки, ездит на Донбасс, волонтерит, я не знаю сколько Жаданов на свете живет, но спасибо каждому из них и Сергею, и Викторовичу, и Жадану", - прокомментировал ведущий Александр Сердюк.

Также, на презентации во Львове за 65 тысяч гривен была продана книга Жадана, которую подписал лично Валерий Залужный. В целом же на нужды Вооруженных сил было собрано 260 тысяч гривен.