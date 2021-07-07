Жадан получил в США премию за сборник стихов

Об этом сообщил сайт Читомо со ссылкой на издание Arrowsmith Press.



Жадан получил премию за книгу стихов "A new orthography" ("Новойе правописание"). Кроме него, лауреатом стала Канизия Лабрин за сборник "The Dyzgraphxst".

Победителей выбирал поэт Мейджор Джексон из шорт-листа двадцати финалистов. Победители разделят награду в $1000.

"Опустошительные и глубоко волшебные стихи Жадана, написанные на волне российско-украинской войны - очередное удивительное свидетельство победной силы лирического воображения, особенно во времена геополитического кризиса. От такой поэзии привыкли ожидать скатывания к озлобленной иронии или бегства в сюрреалистическую реальность. И я поражен щедростью души этого произведения и мужеством автономного голоса, настойчиво изображающего быт жизни во время войны", - прокомментировал Джексон.

"Спасибо переводчикам и издателям - Уолкотт для меня действительно важен автор, его имя вдохновляет и позволяет дальше видеть смысл в составлении строк и рифмовке слов. Спасибо, это большая честь", - написал Жадан.

На 19 сентября запланировано чтение произведений лауреатам премии в театре Boston Playwrights.

