Жадан объяснил, почему не прекращает культурные проекты в Харькове во время войны

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Разнообразные акции – дискуссии, лекции, творческие вечера и фестивали Сергей Жадан вместе с Харьковским литературным музеем начал делать еще весной, "как только над городом перестали летать российские самолеты". Объясняет писатель это так: вся городская инфраструктура, способная работать, должна работать.

"Литературный фестиваль, книжный магазин или новая театральная постановка - вещи для города не менее важные, чем рабочие пекарни, аптеки или трамваи. Даже в чем-то важнее, учитывая состояние многих трамваев. Культура формирует будущее, цементируя настоящее. Искусство - это не только о художниках - это во многом о публике, аудитории, то есть общине, которая способна объединяться вокруг ценностей, видений и убеждений", - отметил Жадан.

Он отметил, что, готовясь к фестивалю "Пятый Харьков", их команда занималась не только тем, чтобы смогли доехать все спикеры, поэты и музыканты, но и тем, чтобы на мероприятие пришли зрители.

Несмотря на постоянные взрывы в городе, харьковчане поддерживают и посещают мероприятия.

"Публики на фестивале хватало, равно как интересных, иногда парадоксальных, иногда гротескных идей и концепций. Это, пожалуй, и определяет общую интонацию "5-го Харькова" – не бояться говорить о будущем с вызовом и иронией, вообще – не бояться говорить", - добавил писатель.

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