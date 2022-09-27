Жадан объяснил, почему не прекращает культурные проекты в Харькове во время войны
Украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан не прекращает проводить творческие вечера, литературные фестивали и другие художественные акции, ведь считает их не менее важными для людей, чем работа другой городской инфраструктуры
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Разнообразные акции – дискуссии, лекции, творческие вечера и фестивали Сергей Жадан вместе с Харьковским литературным музеем начал делать еще весной, "как только над городом перестали летать российские самолеты". Объясняет писатель это так: вся городская инфраструктура, способная работать, должна работать.
"Литературный фестиваль, книжный магазин или новая театральная постановка - вещи для города не менее важные, чем рабочие пекарни, аптеки или трамваи. Даже в чем-то важнее, учитывая состояние многих трамваев. Культура формирует будущее, цементируя настоящее. Искусство - это не только о художниках - это во многом о публике, аудитории, то есть общине, которая способна объединяться вокруг ценностей, видений и убеждений", - отметил Жадан.
Он отметил, что, готовясь к фестивалю "Пятый Харьков", их команда занималась не только тем, чтобы смогли доехать все спикеры, поэты и музыканты, но и тем, чтобы на мероприятие пришли зрители.
Несмотря на постоянные взрывы в городе, харьковчане поддерживают и посещают мероприятия.
"Публики на фестивале хватало, равно как интересных, иногда парадоксальных, иногда гротескных идей и концепций. Это, пожалуй, и определяет общую интонацию "5-го Харькова" – не бояться говорить о будущем с вызовом и иронией, вообще – не бояться говорить", - добавил писатель.
- Литературный фестиваль "Пятый Харьков" проходил в Харькове с 23 по 25 сентября
- Сергей Жадан в течение войны не прекращает свою литературную и музыкальную деятельность, организуя благотворительные концерты и литературные вечера в поддержку украинских воинов. Так, 18 сентября группа "Жадан и Собаки" вернулась из благотворительного тура по городам Европы , который проходил в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия"
- Один из их концертов, который должен был состояться в Милане, отменили, потому что в Италии "незаконно проводить концерты и собирать деньги на войну"
- В конце августа Сергей Жадан участвовал в благотворительных чтениях в Люблине, где получил медаль "Люблин – героям" от городского головы Кшиштофа Жука
- Трое украинцев – писатель Сергей Жадан , основатель сети Eleos-Ukraine военный капеллан Сергей Дмитриев и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – стали лауреатами нынешней награды Форума диалога и сотрудничества Польша – Литва имени Ежи Гедройца.
- В этом году Жадан стал лауреатом Премии мира от немецких книжников, а также немецкой премии имени Анны Арендт "за политическое мышление".
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