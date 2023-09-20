"Жадан и Собаки" выпустили клип на новую песню "Рогань"
"Жадан и Собаки" выпустили клип на новую песню "Рогань" - эту композицию группа посвятила колориту Роганского жилмассива в Харькове
Этой новостью группа поделилась в facebook .
Клип снял молодой режиссер Антонио Лукич – это его первая работа в качестве клипмейкера.
"Харьковская панк-команда "Жадан и Собаки" представит новую композицию "Рогань". Видео на песню снял молодой украинский режиссер Антонио Лукич. В результате творческого сотрудничества музыкантов и Антонио вышла поучительная и меланхолическая история о безмятежности детства, чарующей поре подросткового дозревания и важности горизонтальных социальных связей", - описывает свой клип группа.
Клип рассказывает об истории мальчика, поквитавшегося с похитителем велосипеда в харьковском спальном районе Рогань. В клипе есть виды разрушенного россиянами Харькова - в частности, Салтовки, которая пострадала больше всего.
- 28 июня группа "Жадан и Собаки" на концерте собрала 200 тыс. грн для ВСУ.
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