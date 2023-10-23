"Жадан и собаки" анонсировали новый альбом

Об этом пишет "Суспильное.Культура".

Релиз состоится "через несколько недель", однако точной даты Сергей Жадан не называет. Певец также пообещал для презентации прийти на Украинское Радио, потому что альбом "непосредственно связан с ним".

Еще одна презентация альбома состоится на большом концерте "Жадана и Собак" в Киеве 24 ноября в "Стерео Плазе".

"Мы изменились в некотором роде. Изменились музыкально, изменились по звучанию. Мы начинаем звучать иначе, в чем-то мы похожи на себя старых, а в чем-то пытаемся двигаться вперед, потому что не хочется превратиться в украинских AC/DC и клепать раз в два года. альбомы, которые друг от друга не отличаются. Это я говорю с большой любовью к АC/DС, я их фанат на самом деле", - комментирует альбом Жадан.

Жадан делится, что в новом альбоме будет около 15 песен. Слушатели уже имели возможность послушать несколько треков - среди них "Сердце", которую группа выпустила с певицей Христиной Соловий и "Пятая авеню", выпущенная совместно с Юджином Гудзем.

Также в альбом войдут некоторые более старые песни, которые не попали ни в один из альбомов: "Автозак", "Кокаин", "Рика" и т.д.

"Нам было жалко их просто так оставлять, тем более, что они концептуальные, обычно не укладывались в формат этого нашего произведения. Мы собрали эти песни, дописали несколько новых, и получилось такое довольно целостное, хотя, опять же, повторюсь, немного эклектическое детище" , – добавил певец.