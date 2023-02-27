Жадан и Бумбокс представили клип на саундтрек к фильму "Мирный-21"

Об этом сообщила пресс-служба Госкино в понедельник, 27 февраля.

"С 22 февраля 2023 года в национальный прокат вышла военная экшн-драма "Мирный-21" Ахтема Сеитабаева. Сегодня создатели презентовали клип на OST "Правда", в основе которого кадры из фильма. Песню создали Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), который написал припев, Сергей Жадан, автор куплетов, и Усеин Бекиров, создавший музыку и аранжировку", - говорится в сообщении.

Известно, что фильм "Мирный-21" рассказывает о событиях, произошедших на пограничье Луганщины в июне 2014 года. Тогда российские спецслужбы и боевики подстрекали бойцов луганского пограничного отряда изменить Украине, повторив крымский сценарий: захватить украинские территории без боя.