Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Сергей Згурец прокомментировал обращение президента Украины к тем, кто дает оценки и комментарии по ситуации на фронте, а также сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр относительно неназванного по имени военного, который раскрыл стратегическую для ВСУ информацию.

"Заявление Анны Маляр и вечернее обращение президента Зеленского касалось того, что военные должностные лица должны меньше говорить о планах и не заниматься самопиаром. Как потом стало известно, что это касалось генерала Марченко, который говорил о стопроцентном увольнении Херсонщины, то есть такие планы есть и создаются к тому же все предпосылки. Я понимаю, что в отношении Марченко были эти заявления со стороны заместителя министра обороны", - отметил Згурец.

Аналитик объяснил, что освещение ситуации на фронте является важной общественно-политической функцией как для СМИ, так и для экспертов, которые должны оценивать ситуацию и доводить информацию до общества.



"Как сбалансировать аналитические оценки с видением ситуации на фронте только Министерством обороны и Генштабом, мне кажется, является определенным вызовом. Потому что мы читаем зарубежные масс-медиа, сводки Генштаба, делаем собственные оценки и кристаллизированные выводы пытаемся донести до наших зрителей и читателей. Это собственно и есть миссия экспертов и журналистов. Если мы сейчас нормируем или убираем компонент собственных оценок в действиях на фронте, то это не совсем оптимальный вариант", - отметил военный эксперт.

Сергей Згурец добавил, что с одной стороны мы понимаем эффективность действий СБУ в правовом поле, но с другой стороны, баланс состоит в том, чтобы иметь разное видение ситуации, которая происходит на поле боя.

Создать условное информационное поле, которое не будет изображать настоящую картину, несет риски внутреннего кризиса, когда реальность не будет сходиться с тем, что мы слышим с экранов телевизоров. И этот баланс, приближенный к реальности, чрезвычайно важный, также опасный и чувствительный элемент взаимодействия общества и власти", - резюмировал Згурец.

11 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что военный публично раскрыл стратегическую для ВСУ информацию , ведется следствие.

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