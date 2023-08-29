Згурец рассказал, сколько солдат ежемесячно обеспечивает России скрытая мобилизация

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия страдает от значительных потерь на линии фронта. За весь период боевых действий Россия потеряла более 250 тыс. личного состава. Осенью прошлого года РФ провела первую мобилизацию, компенсировавшую эти потери. Сейчас скрытая мобилизация обеспечивает ежемесячно противнику где-то 20-25 тыс. личного состава, которые идут на восполнение потерь на разных участках фронта", - объяснил Згурец.

По словам эксперта, Силам обороны нужно ежемесячно уничтожать более 20-25 тыс. личного состава противника.

"Скрытая мобилизация обеспечивает противнику стабильность личного состава российской армии, даже с разным уровнем обученности. Но обеспечить значительное количество быстро мобилизованных Россия не сможет. Сейчас Россия проводит формирование двух армий и корпусов в эти армии. Они могут появиться на поле боя в первом квартале следующего года", - добавил Згурец.