Згурец рассказал, сколько F-16 Норвегия может предоставить Украине
Норвегия может передать Украине не менее пяти до 12 истребителей F-16
Об этом сказал аналитик Defence Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
Он отметил, что Норвегия третьей заявила о предоставлении Украине истребителей F-16. Раньше у нее было более 50 истребителей в современной модификации. Норвежские F-16 самые боеспособные и лучше обслуживаемые по сравнению с другими странами.
По предварительным оценкам, несмотря на запас 50 самолетов, часть из которых Норвегия планирует передать Румынии, по меньшей мере от пяти до 12 самолетов F-16 могут предоставить Украине.
Истребители F-16 для Украины: что известно по состоянию на сейчас
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.
В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.
Норвегия предоставит Украине F-16, будет тренировать пилотов и пополнит запасы ракет IRIS-T.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.79 Покупка 37.79Продажа 38.65
- EUR Покупка 41.01Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное