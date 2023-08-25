Згурец рассказал, сколько F-16 Норвегия может предоставить Украине

Об этом сказал аналитик Defence Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

Он отметил, что Норвегия третьей заявила о предоставлении Украине истребителей F-16. Раньше у нее было более 50 истребителей в современной модификации. Норвежские F-16 самые боеспособные и лучше обслуживаемые по сравнению с другими странами.

По предварительным оценкам, несмотря на запас 50 самолетов, часть из которых Норвегия планирует передать Румынии, по меньшей мере от пяти до 12 самолетов F-16 могут предоставить Украине.

Истребители F-16 для Украины: что известно по состоянию на сейчас

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.

В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.

Норвегия предоставит Украине F-16, будет тренировать пилотов и пополнит запасы ракет IRIS-T.