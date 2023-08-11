Згурец рассказал, какую дальность будут иметь Taurus, предоставленные Украине
Дальность германских ракет Taurus, которые получит Украина, ограничат с 500 км до 300 км
Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.
"Когда мы говорим о Taurus, почему-то говорим, что она будет поражать цели на 500 км. И ракета Storm Shadow может поражать цели на расстоянии до 500 км, но сейчас есть определенные ограничения по дальности предоставленных Украине ракет. Немецкая ракета Taurus, могу на 100% говорить об этом, будет иметь дальность до 300 км", - подчеркнул он.
Впрочем, эксперт отметил, что в сочетании дальности этих ракет и самолета Су-24 можно будет перекрывать те дистанции, используя мобильность платформы.
- В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.
- В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.
- В начале августа сообщалось, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus.
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