Згурец рассказал, что повлияет на изменения динамического паритета на поле боя

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"В прошлом году враг начинал агрессию с численностью 180 тысяч личного состава. Сейчас мы имеем у противника 490 тысяч на значительно более узкой линии фронта. То есть плотность российских войск существенно увеличились на каждом участке фронта, что усложняет действия Вооруженных сил. На сегодняшний день наши Силы обороны начисляют миллион и можно утверждать, что даже по численности личного состава есть определенный паритет. Вопрос о том, как этот паритет нарушить, используя потенциал вооружений", - отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Сергей Згурец добавил, что идет переход войны на истощение с использованием артиллерии. А попытки нарушить этот динамический паритет можно будет за счет более системной, регулярной и масштабной поставки вооружений.

"Следующий год станет годом состоятельности обеих сторон, то есть европейцев, американцы и нас, а с другой стороны - россиян, Северной Кореи и Ирана, - обеспечивать поставки вооружений и артиллерии. Я убежден, что артиллерия будет играть основной фактор в 2024 году". надеюсь, что наши подходы к переформатированию подготовки, использование штурмовых подразделений, изменение подготовки в улучшении взаимодействия между бригадами – это все частично может повлиять на смену динамического паритета. стоять боеприпасы, артиллерия, дроны и дальнобойные системы", - резюмировал Згурец.