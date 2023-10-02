Згурец рассказал, что повлияет на изменения динамического паритета на поле боя
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что нарушить динамический паритет можно будет за счет более системной, регулярной и масштабной поставки вооружений Украине
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"В прошлом году враг начинал агрессию с численностью 180 тысяч личного состава. Сейчас мы имеем у противника 490 тысяч на значительно более узкой линии фронта. То есть плотность российских войск существенно увеличились на каждом участке фронта, что усложняет действия Вооруженных сил. На сегодняшний день наши Силы обороны начисляют миллион и можно утверждать, что даже по численности личного состава есть определенный паритет. Вопрос о том, как этот паритет нарушить, используя потенциал вооружений", - отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.
Сергей Згурец добавил, что идет переход войны на истощение с использованием артиллерии. А попытки нарушить этот динамический паритет можно будет за счет более системной, регулярной и масштабной поставки вооружений.
"Следующий год станет годом состоятельности обеих сторон, то есть европейцев, американцы и нас, а с другой стороны - россиян, Северной Кореи и Ирана, - обеспечивать поставки вооружений и артиллерии. Я убежден, что артиллерия будет играть основной фактор в 2024 году". надеюсь, что наши подходы к переформатированию подготовки, использование штурмовых подразделений, изменение подготовки в улучшении взаимодействия между бригадами – это все частично может повлиять на смену динамического паритета. стоять боеприпасы, артиллерия, дроны и дальнобойные системы", - резюмировал Згурец.
- 13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины. 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн. снарядов для Украины и собственных запасов.
- 23 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.
- 1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины. 7 июля Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит увеличить производство ракет и БК.
- 13 июля Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину.
- 5 сентября стало известно, что Европейское оборонное агентство подписало 8 рамочных контрактов с промышленностью на совместную закупку 155 мм боеприпасов для Украины.
- 30 сентября Reuters сообщили, что семь стран ЕС заказали боеприпасы по схеме закупок Европейского Союза, чтобы срочно доставить Украине артиллерийские снаряды и пополнить исчерпанные запасы на складах стран Запада
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