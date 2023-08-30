Згурец прогнозирует расширение плацдарма ВСУ в районе Работино в ширину, а не вглубь

Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация на фронтах остается сложной. На нескольких участках мы ведем наступательные действия, где-то враг пытается контратаковать. Главное внимание приковано к югу - к боевым действиям в зоне Работино и Вербового с движением на Токмак. Сейчас осуществляется продвижение наших войск в направлении Новопрокопки и Вербового" , – сказал он.

Згурец заметил, что сейчас там продолжаются боевые действия.

"С одной стороны ВСУ защищают захваченные участки, а с другой - расширяют весь плацдарм, потому что нужно избежать угрозы. Когда узкий нож, прорезающий российскую оборону может подвергнуться фланговым атакам. Сейчас в той зоне будут действия, связанные с расширением нашего плацдарма по ширине. До Токмака 19 км, но враг пытается перекидывать уничтожаемый резерв. Продвижение связано со значительным количеством уничтоженного российского резерва", - подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТрО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось в общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокые Ялы в Донецкой области .

Украинские силы продвинулись севернее Работино на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.