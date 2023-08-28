Згурец объяснил, к какой линии обороны противника продвигаются ВСУ после освобождения Работиного

Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Эспрессо.

"Мы наконец-то дождались официального сообщения об освобождении Работиного. Сейчас кроме Работиного видим в сводках Генштаба ВСУ, происходящих дальнейшие боевые действия на юг в направлении Новопрокоповки и Очеретоватого. Украинские защитники с одной стороны расширяют этот плацдарм, который начинается от Копани и завершается также осуществляют мероприятия с продвижением вглубь территории.Это продвижение не просто, потому что основная линия обороны противника начинается за Новопрокоповкой", - заметил военный аналитик.

За его словами, в зоне Вербового мы вплотную подошли, даже входим в попытки пробить основную линию вражеской обороны, где начинаются фортификационные сооружения, хвалена "линия" Суровикина" с "зубами дракона" и так далее", - заметил военный аналитик.

Сергей Згурец пояснил, что есть передовая линия обороны и основная, некоторые считают и называют эти линии обороны первой и второй. Первую линию обороны или передовую на этом участке мы прошли

"И сейчас выходим к основной линии обороны, или же ко второй. дзотов, "зубов дракона". Также частично там заминировано, но минирование является другим, с проходами для российских войск. По основной линии обороны врага, то есть за второй, начинается пропасть, потому что там остаются позиции оккупантов для подразделений обеспечения и так далее. Важно понимать, что не "зубы дракона" обороняют вражеские фортификационные сооружения, а личный состав. Увидим, как скоро враг будет перекидывать остатки своих резервов на эту основную линию обороны, стараясь максимально долго удерживать участок напротив Роботиного.", - отметил Згурец.

По мнению эксперта стратегия истощения противника и дальше будет работать со стороны ВСУ за счет активного использования артиллерии

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Работиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Работиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Работино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции вблизи Работиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военные коры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил , что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка. На юге оккупанты понесут потери, поэтому вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Работино Запорожской области. Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении





