Згурец объяснил, чего ожидать от "Рамштайна-15"

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Встречи формате в "Рамштайне" крайне необходимы, чтобы обеспечивать долговременную поддержку ВСУ в ведении боевых действий против российской агрессии. Эти встречи свидетельствуют о том, что страны Европы и США консолидируют свои усилия. Сейчас речь идет о направлениях, которые являются с одной стороны традиционными" - это обеспечение необходимым количеством боеприпасов, бронетехникой, средствами ПВО", - отметил Згурец.

По словам эксперта, перевод войны в формат "на истощение" является войной экономик, нуждающейся в консолидации оборонной промышленности США и ЕС.

"Есть упор на то, что нужно менять подходы к подготовке ВСУ с учетом особенностей российской обороны и готовиться к следующему году, к долговременной войне. Перевод войны в формат "на истощение" является войной экономик. Такая война будет лакмусовой бумажкой по способности Европы и США производить достаточное количество боеприпасов, которые являются основой ведения боевых действий украинской армии в наступлении и обороне. Также это будет первая встреча, где будет присутствовать новый глава Минобороны Рустем Умеров", - добавил Згурец.