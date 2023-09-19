Згурец объяснил, чего ожидать от "Рамштайна-15"
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что длительная война нуждается в консолидации оборонной промышленности США и ЕС
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Встречи формате в "Рамштайне" крайне необходимы, чтобы обеспечивать долговременную поддержку ВСУ в ведении боевых действий против российской агрессии. Эти встречи свидетельствуют о том, что страны Европы и США консолидируют свои усилия. Сейчас речь идет о направлениях, которые являются с одной стороны традиционными" - это обеспечение необходимым количеством боеприпасов, бронетехникой, средствами ПВО", - отметил Згурец.
По словам эксперта, перевод войны в формат "на истощение" является войной экономик, нуждающейся в консолидации оборонной промышленности США и ЕС.
"Есть упор на то, что нужно менять подходы к подготовке ВСУ с учетом особенностей российской обороны и готовиться к следующему году, к долговременной войне. Перевод войны в формат "на истощение" является войной экономик. Такая война будет лакмусовой бумажкой по способности Европы и США производить достаточное количество боеприпасов, которые являются основой ведения боевых действий украинской армии в наступлении и обороне. Также это будет первая встреча, где будет присутствовать новый глава Минобороны Рустем Умеров", - добавил Згурец.
- С начала полномасштабного вторжения состоялось 14 заседаний в формате "Рамштайн" между украинским министерством обороны и военными ведомствами наших союзников. 19 сентября Украину впервые будет представлять новый глава Минобороны – Рустем Умеров.
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