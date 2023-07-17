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Згурец о взрывах на Крымском мосту: Это была четко спланированная операция, которая ограничит логистические возможности армии РФ

17 июля, 2023 понедельник
11:21
Война с Россией Сергей Згурец

Взрывы на Крымском мосту были четко спланированной операцией, которая существенно повлияет на способность российской армии содержать Крым и обеспечивать поставки на временно оккупированную территорию Украины

Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире Еспресо.

"Если падают мосты физически, то я думаю, что здесь не только об информационно-психологической операции, но и действиях, которые влияют на логистику РФ на крайне важном участке", - отметил он.

Кроме этого, аналитик отметил, что есть видео, где видны разрушенные пролеты моста и это означает, что, вероятно, украинская сторона имеет возможность совершать такие удары по Крымскому мосту, что не противоречит концепции украинской армии.

"Сейчас мы как эксперты пытаемся определить, каким образом это было сделано. С одной стороны, есть возможность нанесения ракетных ударов, а с другой стороны была информация, когда говорят о том, что, вероятно, были использованы морские дроны для подрыва Крымского моста", - сказал он.

Однако, Сергей Згурец считает, что вес тех дронов, которые ранее использовались для атаки на Севастополь, достигает до 200 кг и даже, если были использованы несколько таких дронов по 200 кг, этого мало, чтобы повлечь за собой разрушение пролетов моста.

"Поэтому, в любом случае, мы говорим о том, что это силовая операция, которая была направлена на ограничение логистики и поставок из РФ в Крым всех вещей, связанных с оккупацией. А с другой стороны - это оказывает существенное влияние на перспективе на способность российской армии удерживать Крым и обеспечивать поставки на территории, которые РФ удерживает в Запорожской области", - подчеркнул он.

Згурец добавил, что пути поставки принципиально меняются, ведь прибавится 200-300 км в объезд по трассам, которые так же могут находиться под ударами украинской стороны.

"Поэтому я это отношу к четко спланированной операции, которая ограничивает логистические возможности российских группировок на временно оккупированной территории Украины", - отметил Сергей Згурец.

  • Напомним, под утро 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, после этого оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также говорят 2 погибших. В Украине на это отреагировали.
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потери окуппантов
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