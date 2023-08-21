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Згурец не видит предпосылок, что Россия объявит мобилизацию в ближайшее время

21 августа, 2023 понедельник
09:38
Война с Россией Сергей Згурец

Тех сил и средств, которые есть в российской армии, фактически достаточно для того, чтобы проводить противнику оборонную операцию без объявления общей мобилизации в РФ

Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире Еспресо.

"На самом деле Российская Федерация сейчас в основном проводит оборонную операцию. Для российских войск условной победой будет, если они удержат позиции, которые сейчас заняли. И потом переведут дальнейшее противостояние в формат изнурительных боевых действий. Тех сил и средств, которые сегодня есть у РФ, фактически достаточно для того, чтобы проводить оборонную операцию без объявления общей мобилизации. Если посмотреть на потери противника, даже в личном составе, то они составляют 15-20 тысяч по оценкам Генштаба. А скрытая мобилизация в России позволяет пополнять потери ежемесячно в пределах 20 тысяч. Фактически личный состав позволяет компенсировать потери, которые наносят наши Силы противнику на фронте", - отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Сергей Згурец не видит предпосылок к тому, что враг будет объявлять мобилизацию в ближайшее время.

"Вместе с тем это ставит задачу перед нашей стороной - поднять уровень потерь противника. Это выполняется главным способом за счет использования артиллерии. А вопрос боеприпасов сейчас является критерием оценки способности европейских стран и США обеспечить украинскую армию. Сейчас за счет артиллерии мы добились уничтожения  значительного количества вражеской силы. Соответственно, резервы противника подтягиваются в первую линию обороны. То есть напряжение у врага растет, резервы уменьшаются. Но в целом обеспечивается определенное динамическое равновесие в возможностях российской и украинской армиях. Пока ни одна из армий не имеет существенного преимущества на поле боя. Таким образом, ни одна из сторон не может обеспечить перехват стратегической инициативы", - подытожил Згурец.

  • По сообщению Генштаба ВСУ по состоянию на 21 августа с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 257 930 военных
  • Также в отчете Института изучения войны отмечают, что удары ВСУ по тылам врага взрывают боевой дух российских войск.
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