Згурец назвал два главных направления, которые активно атакует враг

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Когда мы говорим о событиях на фронте, то изменений на карте мы не видим, но это не значит, что есть низкая интенсивность. Два участка - это вокруг Бахмута на юге происходят активные боевые действия, где главные силы противника сконцентрированы на контратаках вблизи Авдеевки" , Андреевки", - отметил аналитик.

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Згурец также подчеркнул, что второе направление – это боевые действия вокруг Роботиного, где враг пытается проводить контратаки и с флангов пытается сузить украинское продвижение.

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"А мы в это время используем весь потенциал, чтобы продвигаться в складывающихся условиях, которые связаны с минированием. И эти два направления являются главными с точки зрения приложения усилий с обеих сторон. Когда мы говорим о еще одном направлении Куп -Сватово-Кременная, то там особых изменений нет, активности особой нет, кроме попыток противника пробовать наши позиции у Синьковки. Ну и традиционные действия в Серебрянском лесничестве, где обычно происходят такие пехотные поединки между ВС двух армий", - добавил он.