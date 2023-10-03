Згурец назвал два главных направления, которые активно атакует враг
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал об основных участках на фронте, которые атакует враг
Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".
"Когда мы говорим о событиях на фронте, то изменений на карте мы не видим, но это не значит, что есть низкая интенсивность. Два участка - это вокруг Бахмута на юге происходят активные боевые действия, где главные силы противника сконцентрированы на контратаках вблизи Авдеевки" , Андреевки", - отметил аналитик.
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Згурец также подчеркнул, что второе направление – это боевые действия вокруг Роботиного, где враг пытается проводить контратаки и с флангов пытается сузить украинское продвижение.
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"А мы в это время используем весь потенциал, чтобы продвигаться в складывающихся условиях, которые связаны с минированием. И эти два направления являются главными с точки зрения приложения усилий с обеих сторон. Когда мы говорим о еще одном направлении Куп -Сватово-Кременная, то там особых изменений нет, активности особой нет, кроме попыток противника пробовать наши позиции у Синьковки. Ну и традиционные действия в Серебрянском лесничестве, где обычно происходят такие пехотные поединки между ВС двух армий", - добавил он.
- В течение суток пятницы, 29 сентября, российские оккупанты тщетно пытались продвинуться возле Клищиевки на Донетчине и Роботы и Вербового на Запорожском направлении. В то же время ВСУ ликвидировали еще 470 солдат армии РФ.
- 3 октября сообщалось , что украинские войска занимают более неопределенные "выгодные" позиции в районе Андреевки, россияне безрезультатно пытаются продвинуться в этом направлении.
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