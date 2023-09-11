Згурец: На юге ВСУ создают предпосылки для дальнейшего продвижения, есть положительные изменения возле Бахмута

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На юге наши войска создают предпосылки для дальнейшего продвижения. Это боевые действия в направлении Токмака, где происходит давление на врага от Роботиного в направлении Вербового и дальше. Учитывая сообщение Генштаба вчера 10 сентября, там российские войска пытаются проводить контратаки, но вклинение украинских сил между Роботиным и Вербовым с дальнейшим продвижением говорит о нашем устойчивом прогрессе. Армия РФ перебросила на этот участок резервы, предпринимает попытки усиливать эту группировку на флангах. Однако и мы также усилились на флангах, чтобы минимизировать риски вражеских контратак", - пояснил военный эксперт.

Сергей Згурец отметил, что общая ситуация выглядит довольно прогнозируемо, учитывая, что если у нас будет достаточно сил и артиллерии, то это направление и дальше будет приоритетным.

"Когда мы говорим о Бахмуте, то там также есть положительные изменения на юге. В зоне Клищиевки за противником осталось буквально несколько домов, как говорят наши военные. Там активно работают украинские подразделения и артиллерия. Происходит продвижение в зоне Андреевки на юге и севере, отжимание противника к железной дороге, которая является длительной линией обороны. Этот участок интересен тем, что там происходит наступление наших подразделений в сторону Зеленополья. Т.е. отметил директор информационно консалтинговой компании Defense Express.

Згурец добавил, что сейчас в этом нет нужды, потому что эта политическая ловушка для противника по содержанию им Бахмута влечет за собой переброску армией РФ все больше и больше резервов. Соответственно, вражеские силы уничтожаются и не происходит продвижения российских войск по другим направлениям.

"Кстати, враг перебрасывал на юг свои подразделения с участка, где он пытается каким-то образом атаковать, Купянск – Сватово – Кременная. Там есть несколько направлений – Синковка, Новоселовское и главное направление, где противник пытается выйти на высоты, близ Новоегоровки. Там и дальше продолжалось уничтожение вражеской бронетехники. Учитывая использование артиллерии и определенного количества подразделений на этом участке, это позволяет нам удерживать позиции и отражать попытки захватчика выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Для достижения этой политической цели у противника возможностей не хватает", - подытожил аналитик.