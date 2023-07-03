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Згурец: Есть все предпосылки, чтобы ВСУ вытеснили врага с господствующих высот вокруг Бахмута

3 июля, 2023 понедельник
10:44
Война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что противник опрокидывает резервы к северу и югу от Бахмута, поэтому еще некоторое время там будет достаточно горячо

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"История подготовки россиянами пузыри "победы" и раздача еще Пригожиным медалек с названием "Мясорубка Бахмута" оставила верной только "мясорубку Бахмута", которая сейчас переносится на российские подразделения, которые находятся в самом городе и пытаются держать окрестности, собственно высоты С севера и юга Противник действительно перебрасывает резервы на эти позиции. На севере враг смог иметь определенные успехи в Берховке, отразив наши наступления, и сейчас перебрасывает туда свои резервы, чтобы удержать там господствующие высоты. Если мы выбиваем россиян с тех позиций, то открывается для нас движение по другим направлениям вокруг Бахмута", - сказал военный эксперт.

Сергей Згурец отметил, что ситуация к югу от города для врага складывается критически.

"Возле Андреевки, которая стоит между Клищиевкой и Курдюмовкой, работает украинская артиллерия. Если мы выбьем противника из Андреевки, то создаются условия для охвата снизу Клещиевки, которая так же является господствующей позицией врага. С юга, за счет ударов по Андреевке, складываются предпосылки относительно вытеснения оккупантов из Клищиевки, тогда ситуация к югу от Бахмута становится существенно лучше в нашу пользу. По линии Клищиевка – Андреевка – Курдюмовка есть дорога, которая обеспечивает вражескую группировку, а при наших ответных действиях она становится недееспособной. Поэтому враг пытается максимально бросить резервы на эти участки. Думаю, что время там будет еще достаточно горячо. Однако общая картина состоит в том, что есть все предпосылки для вытеснения врага из господствующих высот. А потом российские войска внутри Бахмута окажутся в той ловушке, о которой говорил генерал Сырский. Но к этому предстоит еще приложить определенные усилия. Повторюсь, есть положительные предпосылки для такого развития сценария", - подытожил Згурец.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка возле границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

2 июля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал , что ВСУ наступают на южных и северных флангах Бахмута, есть продвижение


 

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