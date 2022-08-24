Об этом 24 августа 2022 года сообщили в телграме Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинские партизаны во временно оккупированных Херсоне, Бердянске, Таврическом, Каховке и Новой Каховке расклеили листовки, на которых напечатаны слова гимна Украины: "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Так они поздравили украинцев с Днем Независимости и напомнили российским войскам, что они оккупанты.

"Народное сопротивление Украины – это партизанское движение на временно оккупированных территориях, которое передает важную информацию о местоположении оккупационных войск и техники Вооруженным Силам Украины", – отмечают в ГУР.

14 августа партизаны в Бердянске заявили оккупантам, что не остановятся до тех пор, пока "российская шваль не будет гнить в земле".

19 августа партизаны во временно оккупированном Мелитополе взорвали электроопору.

22 августа партизаны в Мелитополе отомстили российскому захватчику, который домогался несовершеннолетней.