"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці": в оккупированных городах партизаны расклеили проукраинские листовки
На временно оккупированных территориях партизаны из Народного сопротивления Украины расклеили проукраинские листовки со строками из гимна Украины
Об этом 24 августа 2022 года сообщили в телграме Главного управления разведки Минобороны Украины.
Украинские партизаны во временно оккупированных Херсоне, Бердянске, Таврическом, Каховке и Новой Каховке расклеили листовки, на которых напечатаны слова гимна Украины: "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
Так они поздравили украинцев с Днем Независимости и напомнили российским войскам, что они оккупанты.
"Народное сопротивление Украины – это партизанское движение на временно оккупированных территориях, которое передает важную информацию о местоположении оккупационных войск и техники Вооруженным Силам Украины", – отмечают в ГУР.
- 14 августа партизаны в Бердянске заявили оккупантам, что не остановятся до тех пор, пока "российская шваль не будет гнить в земле".
- 19 августа партизаны во временно оккупированном Мелитополе взорвали электроопору.
- 22 августа партизаны в Мелитополе отомстили российскому захватчику, который домогался несовершеннолетней.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное