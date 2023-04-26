Зерновым кризисом в ЕС воспользуется кремль
Наши враги получили повод говорить, как сложны будут предвступительные переговоры, в частности в сфере сельского хозяйства
У нас нет прямых доказательств — пока, вкладывалась ли РФ в накал настроений в Центральной Европе относительно украинского сельскохозяйственного экспорта. Мои болгарские и польские друзья говорят, что они в этом уверены, ведь для России эта история очевидно выигрышна. Не в смысле запрета нашего экспорта. Очевидно, что решение будет найдено. Но сам факт сложной дискуссии между Брюсселем и центральноевропейскими членами ЕС — точно не укрепление солидарности.
Более того, фермеры в этих странах теперь стали более благоприятной категорией для российской пропаганды. И нет сомнения, что кремль этим воспользуется. Само собой, перед национальными выборами и перед выборами в Европарламент в следующем году. Кремль также получил дополнительные аргументы для продвижения своих требований в рамках "зернового соглашения", прежде всего, по смягчению ограничений на экспорт своей сельскохозяйственной продукции и удобрений. Не критические, но все же.
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Фермеры в этих странах стали более благоприятной категорией для российской пропаганды. И нет сомнений, что Кремль этим воспользуется. Само собой, перед национальными выборами и перед выборами в Европарламент в следующем году
И главное — наши враги получили повод говорить, как сложны будут предвступительные переговоры, в частности в сфере сельского хозяйства. Кто будет благоразумно призывать не спешить с этими переговорами. Или вообще их не приступать к пересмотру Совместной сельскохозяйственной политики Евросоюза. Этой истории внутреннего конфликта в ЕС при желании точно можно было бы избежать. Она не об Украине, а о внутренних балансах в Евросоюзе. Но сейчас очень важно просчитать все ее последствия, ведь они будут доставать нас еще очень долго.
Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины
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