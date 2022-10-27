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Эксклюзив

Из Украины уже экспортировано более 8,5 млн тонн зерновых, - посольство по особым поручениям МИД Украины Трофимцева

27 октября, 2022 четверг
11:05
война с Россией

Амбассадор по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева рассказала, что по состоянию на 27 октября Украина экспортировала более 8,5 млн тонн зерновых

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"

"По состоянию на сегодняшний день уже более 8,5 млн тонн украинского зерна экспортировано "зерновым коридором". Это действительно неплохой результат, если мы говорим о периоде с 1 августа и по сегодняшний день. Опять же, если говорить о ситуации сейчас, то Россия пытается создать "Дополнительное напряжение вокруг "зернового коридора". Россияне дают понять, что для продолжения работы этого коридора нужно будет выполнить их прихоти", - пояснила Трофимцева.

Амбассадор считает, что Россия может выйти из "зерновых соглашений"

"Мы всегда стараемся искать логику и аргументацию в действиях РФ. Однако этого нет в любой ситуации, которая связана с Россией. Сейчас они пытаются заблокировать "зерновой коридор" из-за проверки происхождения дронов-камикадзе, которыми они атакуют Украину. Поэтому сейчас это соглашение фактически на грани срыва. Сейчас зерновой экспорт является заложником террористических действий или попыток действовать со стороны России", - добавила она.

  • 4 октября стало известно, что за два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 кораблях.
  • В субботу, 8 октября, из украинских портов утром вышли 7 балкеров с зерном на борту.
  • В воскресенье, 16 октября, в Совместном координационном центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Они заверили, что сейчас нет сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября.
  • 21 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне создали искусственную очередь, задерживая прохождение более 150 кораблей с агропродукцией Украины. А из-за действий агрессора Украина не смогла экспортировать около 3 млн тонн продовольствия с начала работы "зернового коридора"

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Россия
ООН
Турция
зерно
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