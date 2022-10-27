Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"

"По состоянию на сегодняшний день уже более 8,5 млн тонн украинского зерна экспортировано "зерновым коридором". Это действительно неплохой результат, если мы говорим о периоде с 1 августа и по сегодняшний день. Опять же, если говорить о ситуации сейчас, то Россия пытается создать "Дополнительное напряжение вокруг "зернового коридора". Россияне дают понять, что для продолжения работы этого коридора нужно будет выполнить их прихоти", - пояснила Трофимцева.

Амбассадор считает, что Россия может выйти из "зерновых соглашений"

"Мы всегда стараемся искать логику и аргументацию в действиях РФ. Однако этого нет в любой ситуации, которая связана с Россией. Сейчас они пытаются заблокировать "зерновой коридор" из-за проверки происхождения дронов-камикадзе, которыми они атакуют Украину. Поэтому сейчас это соглашение фактически на грани срыва. Сейчас зерновой экспорт является заложником террористических действий или попыток действовать со стороны России", - добавила она.

4 октября стало известно, что за два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 кораблях.

В субботу, 8 октября, из украинских портов утром вышли 7 балкеров с зерном на борту.

В воскресенье, 16 октября, в Совместном координационном центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Они заверили, что сейчас нет сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября.



21 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне создали искусственную очередь, задерживая прохождение более 150 кораблей с агропродукцией Украины. А из-за действий агрессора Украина не смогла экспортировать около 3 млн тонн продовольствия с начала работы "зернового коридора"

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