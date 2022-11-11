Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли 4 судна со 120 тыс. тонн агропродукции в страны Азии и Европы. Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 25 судов. На них загружают 741 тыс. тонн украинской агропродукции", – рассказали в ведомстве.

"Вчера порты Большой Одессы приняли под загрузку 4 судна со 148 тыс. тонн агропродукции", - добавили там.

В Мининфраструктуры отметили, что в настоящее время по "зерновому коридору" движутся 7 судов под загрузку 198,2 тыс. тонн агропродукции.

"В частности, балкеры вывезут 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии (BUZBURUN M) и 40 тыс. тонн для Йемена и Афганистана (GOKOVA M)", - говорится в сообщении.

С 1 сентября из портов Большой Одессы вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Япония направит $14 млн на экспорт украинской пшеницы в Сомали.

В Мининфраструктуры, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов через длительные проверки: без РФ проверяли по 40 судов, с нею - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

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