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"Зерновым коридором" из портов Украины вывезено более 1,3 млн тонн продовольствия

30 августа, 2022 вторник
06:14
Экономика

За 29 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 56 судов, которые вывезли более 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Накануне из портов Одесса и Черноморск вышли 3 судна, которыми отправлено 40 тыс. тонн пшеницы и кукурузы в порты Египта, Румынии и Турции. Также ожидается мероприятие в порты Большой Одессы трех балкеров под загрузку пшеницы, подсолнечника и кукурузы.

За эти выходные порты Большой Одессы приняли 13 судов под загрузку 290 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и масла, которые направятся в порты Ливии, Испании, Италии, Израиля, Германии, Египта и Турции. В то же время 9 судов из 271 тыс. тонн пшеницы, масла, ячменя, рапса и кукурузы было отправлено в порты Испании, Нидерландов, Египта, Турции, Франции и Китая.

В рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, за 29 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 56 судов, которые вывезли более 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.

  • 22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна . Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.
  • 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отчалило первое судно в рамках инициативы из 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

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зерно
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