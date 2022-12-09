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"Зерновым коридором" из порта Одесса вышел балкер из 25 тыс. тонн пшеницы для Сомали

9 декабря, 2022 пятница
13:10
Экономика зерно

Из порта Одесса вышло судно с 25 тысяч тонн украинской пшеницы для Сомали. Это уже третье судно в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы Grain From Ukraine

Об этом сообщает Мининфраструктура.

"Балкер NEVA сегодня вышел из порта Одесса и в составе каравана двигается по зерновому коридору", - говорится в сообщении.

На борту первых двух судов, вышедших из украинских портов в рамках программы Grain From Ukraine, было 55 тыс. тонн пшеницы.

"Судная была направлена в Ефиопию, которая находится на грани голода. Это продовольствие для почти 200 тыс человек в год", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 533 судна, которые экспортировали 13,3 млн. тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

  • "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
  • Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
  • 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн. тонн украинской агропродукции.

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