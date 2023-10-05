Зерновые разногласия: Украина поставила на паузу жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина .

"Мы видим, что эта проблема (ввоз украинской агропродукции, - ред.) будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и т.д. Это будет очень активная работа. Поэтому, пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО сегодня на паузе", - заявил Качка.

Он подчеркнул, что Украина не находится в активном споре, а только в стадии консультаций.

"Мы не в споре – мы не оформляли рабочий орган для ведения спора, мы на стадии консультаций. Мы направили (в ВТО) это дело, и для консультаций есть 60 дней", – пояснил торгпред.

Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к решению зерновых разногласий после выборов.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина заявила, что подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили, что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния и Польша уже отреагировали, в частности, последняя назвала план хорошим.