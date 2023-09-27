Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
Украина отзовет иски во Всемирную торговую организацию против соседних стран при условии получения гарантий отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем
Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
"Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский Союз гарантировали нам, что таких ограничений в будущем не произойдет... Поэтому, конечно, только тогда, когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что эта спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним", - сказал чиновник.
По его словам, сейчас важно запустить механизм лицензирования агропродукции, который Украина считает наиболее приемлемым шагом по решению вопроса.
"Иски к ВТО, как мы видим по реакции партнеров, были вполне правильным шагом", - добавил Качка.
Что известно о запрете на импорт зерна и иск Украины в ВТО
Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.
Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.
Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.
21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.
26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния и Польша уже отреагировали, в частности, последняя назвала план хорошим.
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