Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский Союз гарантировали нам, что таких ограничений в будущем не произойдет... Поэтому, конечно, только тогда, когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что эта спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас важно запустить механизм лицензирования агропродукции, который Украина считает наиболее приемлемым шагом по решению вопроса.

"Иски к ВТО, как мы видим по реакции партнеров, были вполне правильным шагом", - добавил Качка.

Что известно о запрете на импорт зерна и иск Украины в ВТО

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния и Польша уже отреагировали, в частности, последняя назвала план хорошим.