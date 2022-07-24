Путин давно мечтал провести что-то вроде Ялтинской конференции, проведенной в формате Сталин, Рузвельт, Черчилль. Сейчас он оказался в совершенно другом обществе, речь идет о президентах Ирана и Турции, да и вообще решать проблемы мирового веса ему не удалось.

Эта конференция только подчеркивает слабость России. Из достоверных источников известно, что Москва просила Иран предоставить ей военные беспилотники. Россия, считавшаяся второй или третьей по мощи армией в мире, ныне нуждается и просит военное оборудование у Ирана, чей военный потенциал далеко не самый лучший. Это свидетельствует о масштабах потерь, которые понесли российские войска напав на Украину. Путину не осталось других вариантов, кроме как поехать в Иран и просить о помощи.

Я с вами соглашаюсь, скажу даже больше, Путин в Тегеране выглядел жалко, и это был акт его дипломатического отчаяния. Путин нуждается во внутренней российской победе, такой, которую он смог бы продать россиянам.

Эта поездка не столько касается внутренней политики России, сколько потребностей российской армии. Несмотря на поражение, нанесенное Украиной России в регионах Киева, Чернигова и Харькова, мы знаем, что Москва перегруппировала свои войска на Донбассе и достигла там определенных успехов, захватив всю Луганскую область, и теперь пытается захватить еще и Донецкую.

Как недавно отметил президент Зеленский, в этой сокрушительной войне с Украиной Россия, вероятно, потеряла до десяти тысяч единиц техники, включая самолеты, танки, ракеты и т.д. По проверенным данным, России в настоящее время не хватает определенных видов вооружения и техники. И это подтверждает тот факт, что Путин ищет оружие в Иране. Это действительно неотложная военная потребность Москвы, которая и толкнула Путина отправиться в Тегеран. Вот чего достиг Путин своим неоправданным военным вторжением в Украину.

Понимаем, что с поступлением систем реактивного залпового огня начнется наше контрнаступление. Российские военные уже начинают бояться на фоне наших обстрелов по Антоновскому мосту, речь идет о плацдарме возле города Херсон. Наши военные будут продвигаться дальше.

Считаю, что он до сих пор не понимает, что выиграть войну он не сможет и свидетельством этого стало недавнее заявление министра Лаврова о том, что их цели выходят за пределы Восточной Украины. Они не усвоили тот факт, как тяжело и медленно они продвигались в Луганской области и какие неслыханные потери понесли. Похоже и нынешнее их наступление на Донетчине. Соглашаюсь, что они озабочены возможным украинским контрнаступлением, поскольку на протяжении нескольких недель вы смело двигаетесь на херсонском направлении и уже получили определенные достижения. Если поддержка Запада останется на нынешнем уровне, Москва сможет и дальше захватывать территории, но если мы увеличим нашу поддержку, чего требуют также и американские интересы, вам удастся полностью остановить Кремль и перейти в успешное контрнаступление. Соединенные Штаты должны перестать бояться и отправить в Украину гораздо больше дальнобойной артиллерии, такой как HIMARS. На самом деле мы сознательно направили HIMARS с небольшой дальностью поражения, до 85 км, что просто смешно. Она должна была быть по крайней мере – 150 км или даже 300 км, а также мы должны были отправить истребители МиГ вместе с нашими танками и транспортерами. Если мы дадим всю эту технику, я не сомневаюсь, что Украина полностью остановит Россию в Донецке и даже начнет контрнаступление на Донбассе и на Юге. Это очень важно как для будущего Украины, так и для будущего Америки.

Хотел бы уточнить, что мы должны еще сделать, чтобы Пентагон наконец-то сильно активизировался? Потому что последний Рамштайн принес всего лишь 4 дополнительных пусковых установки HIMARS, а хотелось бы получить по крайней мере 10 или 15

Очень хороший вопрос. Мы сейчас говорим об отправке дополнительных четырех HIMARS, и даже если и десяти – это просто смешно. Надо отправить в Украину 80, а то и 100 HIMARS и сделать это как можно быстрее. Наш Пентагон это понимает. Однако есть и другие отделы администрации, которые этого не понимают, отсюда, к сожалению, и берет начало слабинка.

Украина делает все возможное, чтобы ускорить еще большую поддержку США. Вы боретесь смело, мужественно и результативно. Я только что видел первую леди, Зеленскую, которая выступала перед Конгрессом, рассказывая о дикой войне, которую ведет Россия, и о необходимости в большем количестве американского оружия. Ваше посольство также прекрасно работает здесь в США, и к нам приезжает много людей, выразительно говорящих о немедленных потребностях Украины. Администрации Байдена присущ иррациональный страх перед Кремлем, а также нежелание решительно отстаивать жизненно важные американские интересы. Честно говоря, администрация Байдена наметила правильный подход, но реализует его очень слабо. Помощь усиливается, но, к сожалению, небольшими шагами и очень медленно.

С одной стороны мы понимаем, что продолжаются определенные кулуарные консультации дипломатического плана. Не владею всей информацией, но недавно свой визит в Ереван реализовал Уильям Бернс, шеф ЦРУ, а через пару дней в Ереван слетал руководитель службы внешней разведки России, Нарышкин. Формально они не встречались, но, возможно, проводятся те или иные сигналы через посредников, речь идет о, например, руководстве Армении. Россия очень часто дает много разных противоречивых сигналов.

На данный момент нет никаких признаков, что Россия изменила свои военные цели, которые заключались в том, чтобы, как минимум, иметь эффективный контроль над украинской политикой. Поэтому они пытались захватить Киев и установить там свое марионеточное правительство. Как я отмечал ранее, цели российской войны выходят за пределы востока Украины, и это не вызывает сомнений. В последние несколько месяцев у нас были переговоры разного рода и уровней, которые мало что означали, потому что Путина там не было.

Приезжали ли Нарышкин и Бернс в Ереван, чтобы говорить о прекращении войны – не знаю. Я бы не удивился, будь они там именно из-за этого. В Москве есть высокоуважаемые люди, которые понимают, что они сейчас в сверхсложном положении. Сейчас Путин не один из этих серьезных людей, но в их число входят другие, такие как Нарышкин. Может быть, он получил добро от Путина на переговоры с Бернсом. По-моему, это было бы положительным свидетельством того, что высокопоставленные люди в Москве признают, что их вторжение не оправдало себя. Невозможно ничего больше сказать, не зная подробностей этих переговоров и того, действительно ли Путин за прекращение войны.

На сколько Путину хватит сил? Я не могу формально анализировать историю с нашей войной, потому что ежедневно россияне убивают моих сограждан с помощью ракет, мин и артиллерии. Не могу быть и отстраненным аналитиком, но в любом случае мы должны считать, сколько у Путина остается ресурсов - не только оружейных или ракетных, но еще и психологических. Речь идет о готовности российского общества регулярно встречать в гробах своих солдат. В свое время это привело не к одной революции в России.

Если честно, то мы не знаем, как долго продлится эта война. Лишь один человек в силе все прекратить – это Путин. Вокруг него высокопоставленные люди, которые понимают, что эта война стала катастрофой для России и для всего путинского режима. Война закончится быстрее, если мы пришлем вам всю необходимую технику, чтобы Россия начала серьезно терять захватившие ее территории. По моему мнению, у Путина есть власть, чтобы решить покинуть Украину, прекратить агрессию и объявить через свои СМИ, которые он полностью контролирует, что он каким-то образом выиграл эту войну. Звучит нескладно, но думаю, что он бы как-нибудь да и выкрутился. Он решил не делать этого, потому что одержим Украиной и все еще верит, что сможет победить.

В прошлом, когда Россия начинала или вовлекалась в катастрофические войны, происходили изменения в правительстве или масштабные внутренние беспорядки. Мы видели это после Крымской войны, после русско-японской войны и Первой мировой войны. Вероятно, Путин исчерпал себя как лидер, потому что люди, включая тех, кто у власти в России, убеждены, что эта война ужасна, и ее стоит остановить. Это очень правдоподобно. К сожалению, не могу предвидеть, что конкретно произойдет, а если это все произойдет, то я не знаю, когда наступит это время.

Украина настроена и дальше эффективно воевать и бороться за свою свободу. С тем уровнем вооружения, которое мы даем Украине, ее не победить, и в какой-то момент Москва признает, что не в силах этого сделать.

Состоялись так называемые зерновые переговоры в Стамбуле. Понимаем, что формально говорили о зерне и разблокировании наших морских портов, но, возможно, также сверяли дипломатические часы. Я бы вас хотел расспросить как опытного дипломата, какое неформальное рамочное соглашение могло бы нас сейчас устроить, от какой переговорной стороны могли бы отталкиваться в дальнейшем? Здесь речь идет не о публичных переговорах и подписании тех или иных меморандумов, а о так называемом дипломатическом закулисье.

С началом вторжения уже было несколько дипломатических каналов. Были привлечены Беларусь и Турция. Сейчас ведутся переговоры по зерну в Турции. Но все эти переговоры никогда не были одобрены Кремлем; они были разрешены, но они никогда не были одобрены. И определенная гибкость, которую мы наблюдали с российской стороны во время этих переговоров, в конце концов, не имела никакого смысла, потому что Путин не воспринял ее. Похожа и нынешняя ситуация с переговорами, которые сейчас ведутся и касаются главным образом украинских портов и экспорта зерна, но они, возможно, затрагивают и более широкие темы. Похоже, что все это всего только шоу, которое ни на что существенно не повлияет. В тот момент, когда Путин поймет, что он не может выиграть войну, эти переговоры могут перейти в процесс, который в конечном итоге приведет к успешным переговорам. Но сейчас это просто игра на публику.

Какая цель этого шоу, по вашему мнению, господин посол, ведь цели у Путина могут быть очень разными и неочевидными? То, о чем вы говорите, действительно очень важная история.

Путин разрешил переговоры, потому что знал, что война идет, мягко говоря, не так хорошо, как хотелось бы. Он хотел продемонстрировать как Западу, так и собственному народу, что он ищет альтернативы, даже если на самом деле он не готов рассматривать какие-либо альтернативы. Нынешние переговоры обусловлены тем, что зерновая проблема может потенциально вылезти Путину боком. Здесь много причин, потому он и хочет убедиться, что этого не произойдет. При условии сильнейшей американской дипломатии и готовности использовать наш несравненно более сильный флот, чтобы разблокировать Одессу для гуманитарных поставок и экспорта зерна, все было бы совсем по-другому. А Путин продолжает блокировать вывоз зерна из Украины и не сильно от этого пострадал, хотя вполне реально, что наказание не за горами.

Он начинает готовить военный плацдарм в Беларуси. Понимаем, что речь не идет об использовании белорусских вооруженных сил, а о переброске, возможно, дополнительных частей российской армии. Уже есть информация, что они переводят свои С-300 в режим "земля-земля". Это свидетельствует о том, что у россиян кризис жанра в отношении их ракетных технологий, а с другой стороны, указывает на возможность очередных варварских обстрелов Украины, включая Киев.

Я думаю, что белорусские военные не будут вступать в войну, несмотря на давление со стороны Путина. Лукашенко знает, что его солдаты не желают воевать, в отличие от российских, и у него нет такого жесткого контроля над своей армией, как у Путина. Опасность размещения Россией оружия на территории Беларуси, с которой потом могут ударить по Украине, вполне реальна. Для меня это еще одна причина, почему США и наши союзники по НАТО должны поскорее прислать Украине больше оружия, чтобы поскорее завершить эту войну. Если обстрелы полетят из Белоруссии, то США должны дать Украине зеленый свет для ответных обстрелов. США открыто заявляли, что Украина не должна обстреливать территорию России, хотя не уверен, верна ли такая позиция. Риски от обстрелов белорусской территории меньше, чем если обстреливать Россию. Это дало бы Москве возможность поволноваться о своей территории. А пока Украина продолжает обстреливать родную землю.