Об этом сообщает агентство РАР.

Польский премьер напомнил, что, согласно решению Еврокомиссии, Польша должна вновь открыть границу с Украиной для импорта зерновых 15 сентября, то есть менее чем через два месяца.

"Я хочу четко заявить от Министерства сельского хозяйства Республики Польша, что мы не откроем эту границу. Или Европейская комиссия согласится разработать... регламент, который продлит этот запрет, или мы это сделаем сами", – сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что этот шаг Варшава принимает "не против украинцев", а "для польских фермеров".

"Поляки зарабатывают на транзите, это не чревато дестабилизацией внутреннего рынка, поэтому мы облегчаем этот экспорт и делаем транзит возможным", – добавил он, отметив, что закрытие границы будет касаться и других сельскохозяйственных товаров.

Ранее в среду пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – совместно обратились в ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зернового соглашения" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению узких мест в этих пяти странах.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что пять стран будут просить оставить запрет на импорт четырех украинских продуктов – пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника – пока без изменений, а транзитные поставки будут продолжаться.

Впрочем, по его словам, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия будут также обсуждать вариант, когда они могут индивидуально просить ЕС добавить продукты в список запрещенных.

"Очевидно, что Украина, учитывая ее огромный размер, все, что она производит и экспортирует в Европу, возмущает рынок. Такая же ситуация с куриным мясом, яйцами, медом", – сказал Надь.

"Мы стремимся сохранить запрет на эти четыре продукта и, вероятно, будет договоренность о том, что страны в индивидуальном порядке могут просить ЕС ввести запрет на дополнительную продукцию", - резюмировал министр.

В то же время, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава готова улучшить транзит через Польшу, но Евросоюз должен помочь с инфраструктурой.

По словам Надя, наземная транспортировка зерна дорогая, и предложил ЕС предложить Украине или судоходным компаниям прогрессивную субсидию на транзитные перевозки, чтобы позволить отгружать зерно в альтернативные порты во избежание нагрузки на европейские рынки.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.