Первое – так выглядит протекционизм. Их фермеры возмутились и пожаловались, что импорт дешевой украинской продукции уничтожает демпингом их производства — и правительства немедленно отреагировали. Потому что собственное обеспечение продуктами – это важная составляющая нацбезопасности (тем более в условиях угроз Третьей мировой от безумных из болот). Следовательно, успешные агропроизводства – важная составляющая нацбезопасности. И европейские чиновники (так, в отличие от наших, к сожалению) это знают и имеют политическую волю придерживаться этого принципа, оперативно реагировать на вызовы.

Успешные агропроизводства – важная составляющая нацбезопасности. И европейские чиновники (да, в отличие от наших, к сожалению) это знают и имеют политическую волю придерживаться этого принципа, оперативно реагировать на вызовы

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Второе — в Европе тоже есть спекуляции. Потому что их перекупщики и владельцы торговых сетей сориентировались, что недорогая продукция из Украины может не только транзитом переправляться в третьи страны — ее можно напрямую и себе импортировать и иметь свою выгоду. То есть, это по факту проблема их фермеров и агропроизводителей и их же посреднических и торговых бизнесов, которые решили поймать собственную выгоду и не беспокоились о судьбе собственных фермеров. И запретом на импорт страны ЕС разбирались не с Украиной и нашими производителями, а с собственными спекулянтами.

Итог: транзит уже восстанавливается (но как транзит). А нам остается разве что завидовать уровню ответственности их правительств и оперативности реагирования.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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