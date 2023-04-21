Зерновой кризис. Почему ближайшие соседи ударили по украинскому агросектору

За годы Россия привыкла использовать газ и нефть как инструменты шантажа европейских партнеров. Однако после полномасштабного вторжения в Украину, которая является одним из крупнейших производителей продовольствия в мире, первое, что они сделали, – заблокировали экспорт украинского зерна через Черное море. Тогда и ООН, послы G7 заговорили об угрозе глобальной продовольственной безопасности без возобновления экспорта из Украины. Впоследствии именно ООН стала одной из сторон подписания так называемого зернового соглашения, позволявшего возобновить экспорт украинского зерна. Так как же случилось, что украинское зерно вдруг стало нежелательным на европейском рынке, а вместе с ними под запрет попала и другая продукция, как мед, сахар и даже вино?

Почему для России столь важно заблокировать украинский экспорт?

Долгое время львиную долю украинского экспорта обеспечивали черные металлы. Но в последние годы доля зерновых и масличных постоянно росла. По данным Госстата, за 2021 год Украина экспортировала черных металлов на 13,95 млрд долл., а зерновых – на 12,3 млрд. То есть наша валютная выручка и курс гривни по большому счету сильно зависели именно от зерна.

Тем более что из-за войны экспорт железной руды сократился на 45,9% в объемах, на 57,8% в стоимости и составил 2,9 млрд долларов (по данным Минэкономики). Экспорт продовольствия также сократился, но не столь драматично. В частности, кукурузы удалось экспортировать на 5,94 млрд долларов, подсолнечного масла на 5,46 млрд долларов, пшеницы – на 2,6 млрд. При этом экспорт пшеницы упал больше всего – более 44%.

Вторая причина, почему Россия пытается выбить Украину из зернового экспорта – прямая конкуренция. Из-за перебоев с поставками Украина теряет наработанные рынки сбыта в Азии и Африке, а Россия их успешно занимает. Торгуя в том числе и краденым украинским зерном. Морские поставки пшеницы из PФ в январе и феврале составили 6,1 миллиона тонн, что примерно на 90% больше, чем годом ранее, согласно данным Logistic OS, сообщает Bloomberg.

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Следовательно, вполне ожидаемо, что Россия и дальше будет блокировать работу зернового коридора (по состоянию на 17-18 апреля в Черном море были заблокированы 50 судов с украинским зерном) и будет пытаться создать препятствия украинскому экспорту другими путями.

Почему начали протестовать восточноевропейские фермеры

Основную часть агропродукции Украина экспортировала по морю для стран Азии и Африки. Однако из-за заблокированных портов экспорт был невозможен, на мировом рынке возник дефицит, и цены пошли вверх. Приблизительно в апреле прошлого года в европейских супермаркетах возник дефицит подсолнечного масла, подорожала мука, а затем начали расти цены на молоко и мясо. Для многих европейцев оказалось сюрпризом, что дальняя война в Украине может влиять на цены привычных для них продуктов, потому что сырье для них поступало из Украины.

В мае прошлого года Евросоюз упразднил ввозные пошлины для украинского продовольствия. Пшеница, подсолнечник, кукуруза, ранее поставлявшиеся морем, начали транспортировать сухопутными путями. Прежде всего – в Румынию, а оттуда в черноморские порты, а также через Польшу – в балтийские.

"Когда украинское зерно пошло через страны Европы, предложение на европейском рынке увеличилось. И действительно, из-за этого цены на зерно в Румынии и Польше снизились. Проанализировать, что оказало большее влияние – общемировой фактор снижения цен или украинский экспорт, – сложно. Польские фермеры связали это именно с ситуацией в Украине и потребовали прекратить экспорт из Украины. Потому что наше зерно, несмотря на транзит, частично таки оседало на их рынке", - говорит директор департамента агропромышленного развития Львовской ОВА Татьяна Гетьман.

Еще одна проблема – неготовность инфраструктуры к транспортировке и хранению большого количества зерна. Поэтому в портах возникали несколько очередей на загрузку, что тоже не нравилось местным предпринимателям.

Протест польских фермеров в феврале 2023 года

В отличие от Украины, где выращиванием зерна в большинстве своем занимаются крупные агрохолдинги, в Польше "рольники" – это преимущественно небольшие локальные предприятия. Но их много. Следовательно – это влиятельная группа избирателей. И они оказались недовольны политикой власти, не способной защитить их интересы. А учитывая, что в Польше осенью пройдут выборы, партия власти "Право и справедливость" должна была отреагировать на их требования.

Мошенническая схема с продажей технического зерна на муку

Подогрел ситуацию и скандал с техническим зерном из Украины, которое вроде бы на польском рынке продавали как продовольственное крупнейшим производителям муки в стране. По данным Rzeczpospolita, мошенники должны были получить материальную выгоду в размере 1,5 млн злотых.

Сейчас в Польше продолжается расследование этого дела, поэтому неизвестно, подменила ли это украинская компания документы, или кто-то из польских посредников. Однако этот скандал бросил тень на все украинское зерно, мол, оно не должного качества, может быть заражено грибками и пестицидами, поскольку оно не проходит проверки. Тем временем в украинском правительстве проблему проигнорировали. Хотя могли бы объявить о параллельном расследовании, чтобы хотя бы сделать вид, что нас беспокоит качество зерна, поставляемого европейским потребителям.

За прошлый год Польша нарастила импорт агропродукции из России

Что касается самого решения о запрете экспорта и транзита (транзит должны возобновить 21 апреля) - оно стало шоком не только для Украины и Еврокомиссии, но и для польских предприятий. Ведь эмбарго распространяется не только на зерно, которое явилось причиной протестов, но и на другие товары, которые Польша не может покрыть собственным производством.

"Уже в выходные один польский трейдер столкнулся с последствиями введенных правил. Его контейнеры с медом, следующие в порт Гданьска, а затем в США, были заблокированы на польско-украинской границе. Другим примером непонятного решения является включение в список запрещенных продуктов украинского вина, доля которого на польском рынке остается ничтожной", – говорится в сообщении Польско-украинской хозяйственной палаты.

При этом, по данным ПУГП, за первые пять месяцев 2022 года стоимость агропродовольственного импорта из Российской Федерации в Польшу составила 178 миллионов евро. Это на 48% больше, чем в прошлом году. В целом за прошлый год экспорт агропродовольственных товаров из России в Польшу вырос на 37,5% – с 307,3 млн евро в 2021 г. до 422,5 млн в 2022 году.

"Как логистический хаб для Украины, Польша стала ее крупнейшим окном в свет после блокады черноморских портов. Это означает необходимость оптимизации мер таможенного, ветеринарного и фитосанитарного контроля и определения солидарных условий торговли, а не введение запретов на украинские товары, которые в то же время могут быть импортированы из России", – подчеркивает Дариуш Шимчиха, вице-президент ПУГП.

Пример того, как солидарность с Украиной в Европе может ослабнуть

Немецкое издание "Die Welt" пишет, что польский запрет является типичным примером динамики польской политики в преддверии осенних парламентских выборов в Польше.

"Этот случай является примером того, как солидарность с Украиной в Европе может быстро ослабнуть, если расходы для страны-члена слишком высоки", – пишет "Die Welt".

После польского эмбарго на украинское продовольствие, подобные решения приняли Венгрия, Словакия и Болгария. Фактически, единственными странами, в которые украинские аграрии еще могут продавать продукцию, а не только провозить через территорию, остаются Молдова и Румыния. Однако министр сельского хозяйства Петре Дая направил украинской стороне просьбу быстро найти пути ограничения экспорта зерновых и масличных культур (подсолнечник, рапс) в Румынию, учитывая трудности, с которыми сталкиваются румынские фермеры.

Как должна реагировать Украина на запрет экспорта агропродукции

Решения стран-соседей, которые к тому же являются членами ЕС, нарушает европейское законодательство, и в Еврокомиссии уже осудили единоличные решения Польши и Венгрии. Однако надеяться, что ЕС вынудит отменить ограничения на импорт зерна из Украины, не стоит. По данным Financial Times, в Брюсселе готовят ограничение импорта из Украины в пять стран-членов ЕС. То есть фактически попытаются узаконить уже принятые решения.

Между тем, часть агропредприятий в Украине требуют от нашего правительства ввести ограничения на импорт товаров из Польши. В частности, Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) обратился в Кабмин с требованием защитить отечественную молочную отрасль и применить зеркальные меры к польской молочной продукции, в частности, запретить ее импорт на период введенного запрета экспорта украинских молокопродуктов в Польшу. Впрочем, вряд ли такие взаимные ограничения помогут решить аграрный кризис, скорее наоборот.

По словам аналитика аграрного рынка Андрея Ярмака, единственное, что остается украинским властям, – переговоры и поиск компромиссов. Тем более, что решение Польши о временном запрете на ввоз агропродукции из Украины негативно скажется на их животноводстве в результате удорожания кормов, поэтому они также будут давить на польское правительство.



Кроме того, украинская сторона должна позаботиться, чтобы на время переговоров украинские трейдеры не нарушали транзитных правил. То есть, если предполагается, что товар идет через Польшу или Румынию транзитом в ближайший порт, то он не должен идти на внутренний рынок этих стран.