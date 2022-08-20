"Зерновой коридор": за 20 дней из украинских портов вышли 27 судов, 18 зашли

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Под погрузку в порты зашли 18 судов. Также на рассмотрении находятся около 40 заявок на заход в порты.

"Украина придерживается своих обязательств перед миром в борьбе с глобальным голодом. Спасибо союзникам за выполнение гарантий безопасности в Черном море", - отметили в Министерстве.

На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.

15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна.

17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием.

20 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил , что около 650 тысяч тонн украинского зерна направляются на мировые рынки, что показывает потенциал работы зернового соглашения и совместного координационного центра в Стамбуле.

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