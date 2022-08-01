Зерновой коридор" возможен благодаря особым отношениям с Украиной и РФ, - Эрдоган
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выход первого корабля с украинским зерном на борту из порта Одессы
Эрдогана цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.
"Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной", – сказал он.
Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны.
"Мы и дальше будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления крепко мира в регионе", - добавил турецкий президент.
- 1 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. В ближайшие недели при поддержке украинских партнеров планируется выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции, отмечают в Мининфраструктуры.
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