"Зерновой коридор" в Черном море будет действовать до 22 ноября

Об этом сообщило в facebook Министерство инфраструктуры Украины.

"Сегодня вместе с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудили ход реализации «Зерновой инициативы». С момента старта и до сегодня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода", - говорится в сообщении. .

Сообщается также, что стороны-участники "Инициативы" - ООН, Турция и Украина выразили готовность продлить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. Сейчас нет сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября.

Кроме этого, во время встречи украинская сторона отметила важность ускорения Совместным координационным центром процесса инспектирования судов. Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в государства Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.

4 октября стало известно, что за два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 кораблях.

В субботу, 8 октября, из украинских портов утром вышли 7 балкеров с зерном на борту.