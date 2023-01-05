Об этом информируют в Мининфраструктуры .

"В Босфоре инспекцию Совместного координационного центра ожидают 102 судна. Российская сторона продолжает тормозить инспекции под любыми предлогами, ограничивая экспорт украинской агропродукции на мировые рынки", - пишет пресс-служба.

Также сообщается, что из портов Одесской области 6 судов экспортировали 355 тыс. тонн украинской агропродукции. В настоящее время еще 13 кораблей загружают 282 тыс. тонн товаров.

"Порты готовятся принять еще 6 судов, которые двигаются по «зерновому коридору»", - подчеркивают в ведомстве.

Всего с 1 августа из портов Одессы вышли 626 кораблей, экспортировавших 16,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

В ноябре 2022 года стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.

По состоянию на 28 декабря 2022 года из-за торможения инспекции России, препятствующей работе "зернового коридора" в Босфоре очередь более 90 судов, грузовладельцы имеют миллионные убытки.

За праздничные выходные из портов Украины вышли 9 судов, на бортах которых экспортировали 432 тыс. тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

В прошлом году аграрии засеяли более 90% полей подконтрольных Украине, несмотря на полномасштабную войну РФ. Урожай полностью или частично убрали.

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