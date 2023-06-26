Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"



"До сегодняшнего дня "зерновым коридором" удалось экспортировать более 32 млн тонн зерновых. Это очень неплохая цифра. Среди тройки покупателей лидирует Испания, через которую зерновые транспортируются дальше в страны ЕС. Также лидерами в покупке украинского зерна являются Китай и Турция. В прошлом году в октябре мы экспортировали свыше 3,5 млн тонн зерновых в месяц через порты Черного моря. Сейчас цифра значительно снизилась. За май этого года мы экспортировали только 1,2 млн. тонн зерновых", - рассказала Трофимцева.

26 июня заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что Украина разработала альтернативный план продолжения экспорта агропродукции на случай прекращения работы зернового коридора по инициативе российской стороны.