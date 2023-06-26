"Зерновой коридор": крупнейшими покупателями являются Испания, Китай и Турция, - посол по особым поручениям МИД Украины Трофимцева
Амбасадор по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева сообщила, что за весь период работы "зернового коридора" Украина экспортировала более 32 млн тонн зерновых через порты Черного моря
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"
"До сегодняшнего дня "зерновым коридором" удалось экспортировать более 32 млн тонн зерновых. Это очень неплохая цифра. Среди тройки покупателей лидирует Испания, через которую зерновые транспортируются дальше в страны ЕС. Также лидерами в покупке украинского зерна являются Китай и Турция. В прошлом году в октябре мы экспортировали свыше 3,5 млн тонн зерновых в месяц через порты Черного моря. Сейчас цифра значительно снизилась. За май этого года мы экспортировали только 1,2 млн. тонн зерновых", - рассказала Трофимцева.
- 26 июня заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что Украина разработала альтернативный план продолжения экспорта агропродукции на случай прекращения работы зернового коридора по инициативе российской стороны.
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