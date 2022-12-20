Зерновой коридор: из украинских морпортов в Кению и страны Африки вышли четыре судна
Во вторник, 20 декабря, из морских портов Одесской области вышли 4 судна из 129 тыс. т украинской агропродукции на борту
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в facebook .
"Зерновая инициатива": из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что среди судов, вышедших из портов Одесщины 20 декабря, есть балкер INCE ATLANTIC, который доставит 44 тыс. т пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны.
Читайте также: В рамках "зерновой инициативы" Украина отправила за границу 13 млн тонн зерна
В портах Одесской области возделывают 27 судов, на которые будет загружено 1 млн т украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются 2 судна под загрузку 63 тыс. т агропродукции.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.
- 9 декабря из порта Одесса вышло судно с 25 тысяч тонн украинской пшеницы для Сомали. Это уже третье судно в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы Grain From Ukraine.
- По состоянию на 14 декабря было известно, что из портов вышло четыре судна из 69,5 тыс. тонн украинской продукции для Азии, однако в Босфоре РФ регистрирует не более 3 судов в день, в связи с этим 81 судно ожидает в очереди проверку
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное