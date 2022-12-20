Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в facebook .

"Зерновая инициатива": из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что среди судов, вышедших из портов Одесщины 20 декабря, есть балкер INCE ATLANTIC, который доставит 44 тыс. т пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны.

Читайте также: В рамках "зерновой инициативы" Украина отправила за границу 13 млн тонн зерна

В портах Одесской области возделывают 27 судов, на которые будет загружено 1 млн т украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются 2 судна под загрузку 63 тыс. т агропродукции.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.

9 декабря из порта Одесса вышло судно с 25 тысяч тонн украинской пшеницы для Сомали. Это уже третье судно в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы Grain From Ukraine.

По состоянию на 14 декабря было известно, что из портов вышло четыре судна из 69,5 тыс. тонн украинской продукции для Азии, однако в Босфоре РФ регистрирует не более 3 судов в день, в связи с этим 81 судно ожидает в очереди проверку

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb