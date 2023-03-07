"Зерновой коридор" используют для вывода денег из Украины через "черный" экспорт, - нардеп Железняк
Предприниматели используют "зерновой коридор" для вывода денег из Украины – государство ничего не получает при экспорте "черного" зерна
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат фракции "Голос" и первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Экспорт "черного" зерна. Приезжает компания на "зерновой коридор" - у нее ноль копеек уплаченных налогов, нет никаких документов на это зерно. Директор-Фунт грузит это зерно на корабль, отправляет в условную Турцию. Пока корабль идет, переписывается зерно и не возвращается валютная выручка. С этой конкретной операции мы как государство получили ноль", - отметил он.
Нардеп добавил, что проблема не только в налогах и в валютной выручке.
"Это один из методов вывести деньги из Украины. Это связано с игорным бизнесом, выплатой зарплат в конвертах. Там целая система. Одна маленькая дыра на одной Одесской таможне создает огромную систему коррупции и неуплаты налогов по всей стране", - подытожил Железняк.
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