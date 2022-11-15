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"Зерновой коридор" и теракт в Стамбуле: Белый дом раскрыл детали переговоров Байдена и Эрдогана

15 ноября, 2022 вторник
14:05
Мир

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Эрдоган на полях саммита G20 на Бали обсудили "зерновое соглашение", которое позволило экспортировать украинское зерно, а также теракт в Стамбуле

Содержание встречи раскрыла пресс- служба Белого дома.

Белый дом не анонсировал встречу заранее, а американским журналистам, сопровождавшим Байдена на G20, не разрешили ее освещать.

Согласно сообщению администрации Байдена, они с Эрдоганом обсудили теракт в Стамбуле и международные усилия по экспорту украинского зерна.

"Президент Байден выразил благодарность президенту Эрдогану за его усилия по возобновлению Черноморской зерновой инициативы, которая, как они оба согласились, имеет решающее значение для повышения глобальной продовольственной безопасности в условиях войны с Россией, и что инициатива должна быть продолжена", - заявили в Белом доме .

Кроме того, Байден выразил "глубокое соболезнование" президенту Эрдогану и народу Турции в связи с актами насилия в Стамбуле и четко дал понять, что "мы поддерживаем нашего союзника НАТО", добавили в пресс-службе.

  • В воскресенье, 13 ноября, в центре турецкого города Стамбул на пешеходной туристической улице Истикляль раздался взрыв . Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что взрыв может быть террористическим актом.

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Новости
теракт
Джо Байден
Реджеп Эрдоган
саммит G20
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