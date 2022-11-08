Зерновой коридор. Без РФ проверяли по 40 судов, с ней – до десяти, - Мининфраструктуры
"Зерновой коридор" работает не в полную мощность из-за того, что инспекторы из РФ медленно проверяют зерновозы в коридоре
Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.
Он отметил, что представители РФ в Совместном Координационном Центре (СКЦ) в октябре этого года начали работать медленнее. Из-за этого количество инспекций за сутки сократилось до семи-девяти вместо 20, как было раньше.
В результате сокращения инспекций возникла очередь из 210 судов. Половина из них была загружена и ожидала инспекции выхода. Еще половина – на вход.
Также Васьков отмечает, что, когда Россия приостановила свое участие в "зерновом коридоре", Турция и ООН начали проверять суда с продовольствием самостоятельно. За сутки, 30 октября, они выпустили 46 судов, а 31 октября - еще 39. Сейчас в среднем планируют только 12 инспекций в сутки, из необходимых 25-30.
"Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны принимают участие в инспекции. Но они запланированы сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8-9. В то же время необходимость - 25-30 в сутки", – рассказал заместитель министра.
На 7 ноября в очереди на вход в украинские порты стояли 88 зерновозов. Еще 18 судов ждали инспекции, чтобы выйти из турецких территориальных вод.
За три месяца работы "зернового коридора" Украина экспортировала 10,1 млн тонн продовольствия.
"Наша задача – наращивать этот объем. По итогам октября экспортировали 4,2 млн тонн. Если бы инспекции работали без задержек – было бы по меньшей мере 6 млн тонн в месяц – это реальный показатель, который может давать коридор", – отметил Васьков.
- 7 ноября стало известно, что Турция хочет продлить срок "зернового соглашения" на год.
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