Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Так, за август коридором было экспортировано 1,62 млн. тонн зерновых и продуктов переработки, а в сентябре – 3,9 млн. тонн.

"Среди грузов, покинувших порты Большой Одессы за два месяца кукуруза занимала 44%, доля пшеницы превышает 28%. В сентябре по сравнению с августом доля кукурузы упала с 61,4% до 37,2% от всех грузов в основном из-за стремительного роста отгрузок ячменя, рапса, растительных масел и шротов. Доля пшеницы в грузах, отправленных коридором, выросла с 21.2% в августе до 31,3% в сентябре", - говорится в сообщении.

При этом пшеницы за два месяца работы коридора было отгружено 1,55 млн тонн, из которых в страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Турции – 72%.

"В стране Африканского континента отгружено почти 423 тыс. тонн пшеницы. В частности, в Эфиопию уже отправлено 53,3 тыс. тонн, в Кению – 51,3 тыс. тонн, в Сомали – 28,5 тыс. тонн, в Судан 65, 6 тыс. тонн. Доля стран Африки в экспорте пшеницы через Зерновой коридор за два первых месяца работы составила 27%", - добавили в Минагро.

Кроме того, уже отправлена пшеница в Афганистан – 2% от отгрузок пшеницы зерновым коридором, и Йемена – 3% от объема пшеницы, экспортированной из Украины коридором за август-сентябрь 2022 года.

"Доля Турции в торговле украинской пшеницей – 25,6%. Турция – один из крупнейших хабов по переработке пшеницы в муку, которая впоследствии также частично поступит в страны, находящиеся на грани голода. Кроме того, налажены поставки в Бангладеш – 210,4 тыс. тонн, поэтому мы надеемся на скорый возврат украинского хлеба на рынки стран, страдающих голодом, в том числе при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP)", - заявили в министерстве.

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