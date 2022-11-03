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"Зерновое соглашение": В МИД опровергли заявление Путина о якобы новых гарантиях от Украины

3 ноября, 2022 четверг
10:40
война с Россией Олег Николенко

Украина не брала на себя никаких новых обязательств по выполнению "зернового соглашения"

Об этом в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения... Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", - заявил представитель МИД.

По его словам, вернуться к реализации "зернового соглашения" Россию заставили ООН и Турция.

"Они нашли слова, которые понял Путин", – объяснил Николенко.

  • 29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".
  • Президент Владимир Путинзаявил , что РФ якобы получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях.

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Россия
Владимир Путин
зерно
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