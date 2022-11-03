Об этом в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения... Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", - заявил представитель МИД.

По его словам, вернуться к реализации "зернового соглашения" Россию заставили ООН и Турция.

"Они нашли слова, которые понял Путин", – объяснил Николенко.

29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".

Президент Владимир Путинзаявил , что РФ якобы получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях.

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