Зерновое соглашение спасло от крайней бедности 100 млн человек, - ООН

Об этом сообщает пресс- служба генсека ООН.

По информации Организации, возобновление экспорта значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

"Продовольственный индекс ФАО снижается 7 месяцев подряд. Согласно нашим оценкам, основанным на модели Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно предотвратило около 100 млн людей от крайней бедности. Начальная продолжительность соглашения по упрощению экспорта зерна и удобрений из Украины составляет 120 дней и может быть автоматически продлена 19 ноября, если ни одна из сторон не будет отрицать. Мы призываем все стороны приложить все усилия, чтобы возобновить Черноморскую зерновую инициативу и реализовать оба соглашения в полном объеме", - говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

В субботу, 8 октября, из украинских портов утром вышли 7 балкеров с зерном на борту.

В воскресенье, 16 октября, в Совместном координационном центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Они заверили, что сейчас нет сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября.

21 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне создали искусственную очередь, задерживая прохождение более 150 кораблей с агропродукцией Украины. А из-за действий агрессора Украина не смогла экспортировать около 3 млн тонн продовольствия с начала работы "зернового коридора".

Посольство по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева рассказала, что по состоянию на 27 октября Украина экспортировала более 8,5 млн. тонн зерновых.

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