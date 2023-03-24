Зерновое соглашение. Смогут ли россияне продлить шантаж?
Россия поставила новый-старый ультиматум по продлению зернового соглашения
И совершила этот ультиматум специально в день визита Си Цзиньпиня в Москву (Китай является одним из важнейших игроков, заинтересованных в продлении соглашения). Таким образом, россияне пытаются затащить Китай в свою зерновую игру.
Напомню, что две недели назад Россия была вынуждена продлить зерновое соглашение под давлением Турции. В России не были готовы к турецкому шантажу (турецкая таможня просто перестала оформлять товары).
С высокой вероятностью можем говорить о том, что на русские условия никто не пойдет. Следовательно, вариантов развития немного:
- ситуация будет подвешена на неопределенное время и РФ будет разыгрывать зерновую карту в переговорном процессе
- турки еще раз провернут финт с растаможкой и начнется позиционная война, в результате которой РФ продлит еще на несколько месяцев сделку;
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- российский ультиматум будет частично удовлетворен (ключевое важное требование — разблокирование аммиакопровода Тольятти-Одесса, лоббирующееся Ротенбергом). Надо сразу отметить, что при условии работающей ГТС, открытие аммиакопровода вряд ли является чем-то экстраординарным, хотя в Украине многие при таких обстоятельствах начнут говорить о "торговле на крови".
Рано или поздно, но РФ должна была вытащить эту карту и сейчас, к сожалению, сценарий "подвешивания ситуации на неопределенный период" становится наиболее вероятным
В общем, рано или поздно, но РФ должна была вытащить эту карту и сейчас, к сожалению, сценарий "подвешивания ситуации на неопределенный период" становится наиболее вероятным. Ведь не зря Россия искусственно тормозила экспорт своей сельхозпродукции, даже в ущерб своим аграриям.
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И теперь зерновое соглашение снова становится главным и, пожалуй, единственным переговорным козырем для РФ.
Представить, что Запад сейчас ответит запретом на критически важный для РФ импорт в Россию семян практически невозможно. Дело в том, что Запад критически зависит от русских удобрений.
Пока ответа на вопрос, как решится это соглашение, нет. Россия создала еще одну точку напряжения и будет ждать, чтобы с ней начались переговоры. Но при этом не нужно забывать: на первое зерновое соглашение РФ пошла и при менее сложных для себя условиях. Точек давления на РФ пока все еще предостаточно.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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