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Главная Экономика "Зерновое соглашение" продлили на 120 дней

"Зерновое соглашение" продлили на 120 дней

18 мартa, 2023 суббота
17:00
Экономика

В результате переговоров удалось прийти к соглашению о сроках действия "зернового соглашения" и продлить его на 120 дней

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Он отметил, что действие документа продлено на четыре месяца, то есть на 120 дней.

"Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. В частности, с 1 августа и по сей день 25 миллионов тонн мы отправили на нужды мира", - подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что в то же время главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции, которые позволят миру получить больше украинской агропродукции. Также он подчеркнул, что сейчас идет работа над присоединением к "зерновой инициативе" портов Николаевщины и расширением номенклатуры грузов.

"Украина была и остается крепко встроенной в мировую экономику и рынки. Возможность экспортировать больше позволит снять инфляционные риски, а как следствие и социальное напряжение во многих странах мира", - написал Кубраков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил о продлении срока действия "зернового соглашения",

"В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление срока действия соглашения, истекающего 19 марта", - сказал он.

  • 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. Однако Турция ведет переговоры о продлении действия соглашения на 120 дней.
  • В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил , что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
Украина
Россия
Турция
зерно
война с Россией
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