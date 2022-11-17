"Зерновое соглашение" продлили на 120 дней

Об этом сообщил на фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он утверждает, что решение о продлении соглашения по транспортировке украинского зерна было принято в Стамбуле утром 17 ноября.

По словам Кубракова, гарантами остаются Турция и ООН.

Министр информирует, что Украина внесла предложения по решению проблем с экспортом в Совместный Координационный Центр, а также обратилась к партнерам по Инициативе, чтобы пролонгировать действие соглашения еще на год и привлечь в него порт Николаев.

"Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия", - отмечает Кубраков.

Министр инфраструктуры напоминает, что с начала работы "зернового соглашения" 1 августа до сих пор Украина экспортировала более 11 миллионов тонн продукции в 38 стран мира.

"Это значительный объем, но недостаточный. Мировой рынок не имеет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира", - утверждает Александр.

10 ноября сообщалось о желании Турции, страны-гаранта, продлить действие соглашения еще на год.

В Мининфраструктуре Украины, комментируя "зерновое соглашение", отметили, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок. В частности, известно, что без вмешательства РФ инспектировали по 40 судов в сутки, а с действиями российской стороны осматривали примерно в четыре раза меньше.

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