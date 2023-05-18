"Зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ: они будут рассматриваться отдельно, - посол Украины в Турции
В "зерновом соглашении" не предусмотрено удовлетворение каких-либо дополнительных потребностей России, инициированные Москвой вопросы по работе аммиакопровода и снятию санкций с российских банков сейчас дискутируются
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь на брифинге, пишет Укринформ.
"В самом соглашении не предусматривается удовлетворение никаких потребностей России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки. То, что Россия пытается сейчас "прицепить", – это вопросы, связанные с аммиакопроводом, снятием санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока в дискуссии", - объяснил дипломат.
Он отметил, что ООН подписывала соглашение со страной-агрессором и соответствующий меморандум о содействии в решении этих вопросов.
"Поэтому дискуссии по поводу тех требований продолжаются, а зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате", - подчеркнул посол.
- Напомним, 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней. Украина, ООН и Турция 18 марта 2023 года договорились о продолжении "Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море". Действие соглашения было продлено на 120 дней, однако в России заявляли, что соглашение будет действовать до 18 мая 2023 года.
- 17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил, что действие соглашения продлено, теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.
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