Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь на брифинге, пишет Укринформ.

"В самом соглашении не предусматривается удовлетворение никаких потребностей России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки. То, что Россия пытается сейчас "прицепить", – это вопросы, связанные с аммиакопроводом, снятием санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока в дискуссии", - объяснил дипломат.

Он отметил, что ООН подписывала соглашение со страной-агрессором и соответствующий меморандум о содействии в решении этих вопросов.

"Поэтому дискуссии по поводу тех требований продолжаются, а зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате", - подчеркнул посол.