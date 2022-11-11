"Зерновое соглашение": Кулеба озвучил два важных требования Украины к России
Украина заинтересована в продлении "зернового соглашения", однако требует от России выполнения двух важных условий
Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находящийся в Камбодже на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает УНИАН .
"Первое, что мы требуем, чтобы Россия осталась в этой договоренности и прекратила играть в "голодные игры" со всем миром ради своего удовлетворения. И второе, это тоже очень важный элемент, Россия должна прекратить в рамках этой "зерновой договоренности" тормозить процессы в отношении инспекции кораблей", - отметил Кулеба.
Торможение процесса прохождения судов глава МИД охарактеризовал как "тихий саботаж".
"Есть две задачи. Мало оставить Россию в зерновом коридоре, ее нужно еще заставить прекратить тихий саботаж этой инициативы изнутри", – резюмировал министр.
- В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
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