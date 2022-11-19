"Зерновое соглашение": из Одессы за два дня вышли еще 9 судов из 162 тыс. тонн агропродукции

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на Фейсбуке.

После продления "Зерновой инициативы", за 2 дня, с 17 по 19 ноября, из портов Большой Одессы вышли 9 судов из 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

В частности, министерство информирует, что 19 ноября из Одессы отправился BOZBURUN - M с 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии.

"Это уже восьмое по счету судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии", - пишет пресс-служба министерства инфраструктуры.

По данным, в портах Большой Одессы сейчас в обработке находятся еще 26 судов, которые загрузят миллионом тонн украинских аграрных продуктов.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, которые экспортировали 11,2 млн. тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - напоминают в министерстве.

18 ноября Украина приобрела 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine – они отправятся в Эфиопию и Сомали.

Утром 19 ноября сообщалось , что в рамках этой же программы Агентство США по международному развитию направит до $20 миллионов для отправки украинского зерна наиболее уязвимым слоям населения мира.

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