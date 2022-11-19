"Зерновое соглашение": из Одессы за два дня вышли еще 9 судов из 162 тыс. тонн агропродукции
С 17 ноября из портов Большой Одессы вышли девять судов из 162 тыс. тонн аграрной продукции для стран Африки, Азии и Европы
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на Фейсбуке.
После продления "Зерновой инициативы", за 2 дня, с 17 по 19 ноября, из портов Большой Одессы вышли 9 судов из 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
В частности, министерство информирует, что 19 ноября из Одессы отправился BOZBURUN - M с 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии.
"Это уже восьмое по счету судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии", - пишет пресс-служба министерства инфраструктуры.
По данным, в портах Большой Одессы сейчас в обработке находятся еще 26 судов, которые загрузят миллионом тонн украинских аграрных продуктов.
"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, которые экспортировали 11,2 млн. тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - напоминают в министерстве.
- 18 ноября Украина приобрела 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine – они отправятся в Эфиопию и Сомали.
- Утром 19 ноября сообщалось , что в рамках этой же программы Агентство США по международному развитию направит до $20 миллионов для отправки украинского зерна наиболее уязвимым слоям населения мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное